Na okładce nowego numeru magazynu "Playboy" wyzywająco pozuje mokra Natalia Siwiec. Nowa twarz show-biznesu ma na sobie tylko charakterystyczny t-shirt z orłem z wiosennej kolekcji Roberta Kupisza, który w zmysłowy sposób rozrywa w okolicach biustu.

FleszStyle.pl zapytało projektanta jak, i czy w ogóle, doszło do współpracy z coraz popularniejszą modelką.

- Wszystkie okładki "Playboya" są gdzieś podobne w charakterze. My jako firma nie uczestniczymy w tego typu sprawach. Oni kupili ten t-shirt sami, Natalia jest naszą stałą klientką, ona sama kupuje te ubrania. Ale nie my ją ubieramy, nie jest twarzą naszej marki, ale lubi chodzić w naszych ubraniach i dlatego pewnie zapozowała w nim na okładce.

Co ciekawe, Natalia Siwiec jest także stałą klientką Macieja Zienia, o czym mogliśmy przekonać się ostatnio kiedy ubrana w tunikę z butiku projektanta zasiadła w jego towarzystwie w pierwszym rzędzie na Sunrise Fashion Festival (zobacz). Trzeba przyznać, że młoda gwiazda wie, co to znaczy dobry styl.

