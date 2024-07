Artykuł Małgorzaty I. Niemczyńskiej "Pierwsza Dama tańczy sama", który ukazał się w weekend w "Gazecie Wyborczej", spowodował spore zamieszanie w sieci. W artykule w "GW" pojawiły się plotki na temat prezydenckiej pary, m.in. o posiadaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nieślubnego dziecka.

Po publikacji tekstu na "Wyborczą" posypały się gromy. W sprawie wypowiedziała się m.in. Monika Olejnik. Do artykułu odniosła się również Karolina Korwin Piotrowska, która skrytykowała "Wyborczą" za jej zdaniem, karygodną publikację:

(...) nie wierzyłam w to, co przeczytałam i co zobaczyłam (...) Gdyby nie nazwa gazety, byłby to artykuł żywcem wyjęty z najgorszego tabloidu, żerującego na najniższych instynktach - napisała Korwin Piotrowska na O2.pl.

Korwin Piotrowska jest oburzona tym, że "medialne seriale" do tej pory tworzyło się gwiazdom, a teraz "Wyborcza" taki sam scenariusz stworzyła Parze Prezydenckiej.

Korwin Piotrowska dodała, że kiedy pisze się taki tekst, trzeba zachować rzetelność i szacunek, który należy się Andrzejowi Dudzie i jego żonie Agacie Dudzie, chociażby z urzędu.

Można nie lubić Prezydenta czy jego żony, ale to jest, czy nam się to podoba czy nie, głowa państwa. Należy jej się, moim zdaniem, z urzędu jakiś szacunek. Możemy robić sobie dowcipasy, prawić złośliwostki, nazywać Maliniakiem czy Barbie, ale to, co wydarzyło się w sobotę, otwiera drogę do jeszcze gorszego poziomu dyskusji niż ten, który był do tej pory (...) Przekroczono w medium uznawanym do tej pory za jedno z poważniejszych granicę wszelkiego obciachu i chamstwa - zakończyła Korwin-Piotrowska.