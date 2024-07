Kolejne kontrowersje wokół Agaty Dudy! Artykuł, który pojawił się w świątecznym wydaniu "Gazety Wyborczej", wywołał niemałe zamieszanie w mediach. W portrecie Pierwszej Damy, który wyszedł spod pióra dziennikarki GW Małgorzaty I. Niemczyńskiej, pojawiły się plotki nt. prezydenckiej pary, m.in. o posiadaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nieślubnego dziecka. Pierwsza Dama jest krytykowana od czasu afery wokół zaostrzenia ustawy aborcyjnej - przeciwko której protestują kobiety, politycy i gwiazdy.

Autorka tekstu zaznacza, że w swoim tekście "Pierwsza Dama tańczy sama" przytoczyła te plotki z intencją "rozbrojenia ich". Jednak artykuł wyraźnie nie spotkał się z aprobatą środowiska dziennikarskiego. Został skrytykowany m.in. przez Ewę Milewicz, która również pracuje w "Gazecie Wyborczej".

Czy szanowne koleżanki i koledzy zamierzają publikować listy nieślubnych dzieci? A może adoptowanych? Bo jakby co, to moje źródło mówi, że pewien pan zdradza żonę. I zaręczam, że moje źródło jest bardziej wiarygodne, bo to nie jest Zbigniew Stonoga, dostawca plotek do tekstu autorki. O nim "Wyborcza" niedawno pisała, że "lży" ludzi - napisała Milewicz.