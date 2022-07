Wojciech Szczęsny kupił swojej żonie Marinie samolot - takie informacje pojawiły się w mediach jakiś czas temu. A to wszystko za sprawą kolejnej przeprowadzki, która ich czeka. Piłkarz podpisał kontrakt z Juventusem Turyn i najprawdopodobniej tam zamieszkają. Chciał więc ułatwić żonie podróże między Polską a Włochami. Czy rzeczywiście podarował jej własny samolot? Zobacz również: Marina pochwaliła się nową, luksusową garderobą. Wendzikowska: "Zazdrość totalna"! ZDJĘCIA Marina dostała własny samolot? Marina postanowiła skomentować te rewelacje, nagrywając InsaStories w trakcie powrotu z wakacji na Mykonos, gdzie bawiła się z Sarą Boruc i jej dziećmi. Szczęsna wyśmiała plotki, a żeby uwiarygodnić swoją wersję, pokazała, czym lata - a konkretnie chodzi o linie lotnicze EasyJet : Słuchajcie, ostatnio czytałam, że Wojtek kupił mi prywatny samolot - skarży się Marina. Zapewne wszyscy niecierpliwicie się i chcecie zobaczyć jak wygląda. Otóż zaraz wam zaprezentuję. Oto on kochani! W prawdzie nie jest to private jet, ale jest to Easy Jet. Też fajnie się prezentuje. A że nie lubię latać ze zwykłymi ludźmi, to zabrałam w tę luksusową podróż Sarę z dzieciakami. Niech lizną trochę luksusu, a co. - śmieje się Marina. Czy tak powinna reagować na podobne plotki? Zobacz także: MARINA W IDEALNEJ STYLIZACJI DLA GOŚCIA WESELNEGO. PERFEKCYJNA SUKIENKA, ALE TO BUTY ROBIĄ NAJWIĘKSZE WRAŻENIE! Marina wróciła do studia! Nie uwierzysz, kto napisał jej piosenkę! Chciałabym Wam pokazać mój prywatny samolot, ktòry kupił mi @wojciech.szczesny1 😩😂 Mam nadzieje, że mój sarkastyczny filmik jest dość jasny i czytelny w odbiorze... #NiechLiznąTrocheLuksusu #zwykliludzie #Sarkazm #PrivateJet #easyjet #luksusowapodròż #tanielinielotnicze #beka #bzdury #dystans #luksus Post...