Brytyjska rodzina królewska od miesięcy nie znika z pierwszych stron gazet. Świat wciąż z przejęciem przygląda się księżnej Kate, która nadal nie wróciła do życia publicznego. Teraz natomiast głośno zrobiło się o czymś nieco innym - pojawiły się doniesienia o nieślubnej, ukrywanej od lat córce! Co ciekawe, do sądu miały w tej sprawie trafić zeznania!

Reklama

Latami ukrywała dorosłą córkę?

Odkąd pojawiły się pierwsze problemy o kłopotach zdrowotnych księżnej Kate, cały świat bacznie się jej przygląda. Początkowo sądzono, że ta po kilku tygodniach wróci do swoich obowiązków, jednak nie stało się tak od miesięcy, a Pałac konsekwentnie milczy. Dopiero ostatnio sama Kate Middleton przerwała milczenie, przepraszając za swoją nieobecność. Teraz z kolei oczy wszystkich zwróciły się w nieco innym kierunku.

Choć książę Harry i Meghan Markle odsunęli się od rodziny królewskiej, niezmiennie są jej częścią. To sprawia, że nierzadko podejmowane przez nich kroki i decyzje, odbijają się na wizerunku monarchów. Zdaje się, że teraz będzie podobnie!

Meghan Markle Backgrid/East News

Nie jest bowiem tajemnicą, że przed ślubem z księciem, aktorka miała za sobą już jedno nieudane małżeństwo. Dopiero jednak zostanie żoną po raz drugi pozwoliło jej zostać mamą i razem z Harrym doczekała się dwóch pociech. Tymczasem do mediów trafiły informacje, jakoby Meghan miała jeszcze jedno dziecko, ale wcale nie z bratem księcia Williama!

W zagranicznej prasie pojawiły się bowiem spekulacje o rzekomej córce Markle, która dziś miałaby mieć już 21 lat. Co więcej, niejaka Sarah ponoć złożyła w sądzie szokujące zeznania, dotyczące domniemanej matki. Tu robi się jeszcze ciekawiej, bo jak podają media, 21-latka miała zeznać, że Meghan rzekomo miała ją zaniedbywać, znęcać się nad nią psychicznie, a przed ślubem z Harrym - próbować zawrzeć z nią ugodę finansową. Gdyby tego było mało, o córce aktorki miał nawet nie wiedzieć jej mąż!

Zobacz także

Meghan Markle i książę Harry East News

Czy Meghan Markle rzeczywiście ma nieślubną, dorosłą już córkę? Warto mieć na uwadze, że to nie pierwszy raz, gdy wokół brytyjskiej rodziny królewskiej są tworzone teorie spiskowe. Swego czasu mówiono nawet, że król Karol III także ma mieć nieślubnego syna! Póki co ani Meghan, ani książę Harry, nie odnieśli się do tych doniesień.

Reklama

Zobacz także: Pałac Kensington nagle opublikował zdjęcie księżnej Kate. Był ku temu ważny powód

Książę Harry, Meghan Markle Doug Peters/Press Association/East News