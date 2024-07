Kora, która słynie teraz głównie z tego, że jest jurorką w show "Must Be The Music", do którego powróciła po krótkiej przerwie spowodowanej ciężką chorobą, z jaką się zmagała.Teraz, kiedy nastąpił znaczna poprawa artystka nie chce zwalniać tempa. W jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że nie chce zwalniać tempa. Zobacz: Co z powrotem Kory na scenę? Gwiazda miała wyruszyć w trasę koncertową

Z trasą koncertową wokalistka jeszcze musi poczekać, ale fani już w niedzielę, 30.11 będą zaskoczeni. Bowiem Kora pojawi się w finałowym odcinku serialu Lekarze, emitowanym przez stację TVN. W ostatnim odcinku postacie grane przez Danutę Stenkę i Piotra Polka wezmą ślub, na którym pojawi się gwiazda. Wystąpi jako ulubiona piosenkarka panny młodej. Oczywiście Kora będzie wyglądała w swoim stylu, czyli postawi na rockową stylizację w czarno-czerwonych kolorach.

Będziecie oglądać?

