Tydzień temu informowaliśmy, że Kora znacznie schudła, a przyczyną szczuplejszej figury gwiazdy nie jest dieta, a choroba. Nie były jednak znane szczegóły stanu jej zdrowia. Przypomnijmy: Kora chudnie w oczach! To wszystko przez chorobę?

Sytuacja okazała się jednak na tyle poważna, że wczorajszym odcinku Must Be The Music emitowanym na żywo Kory zabrakło w jury! Wokalistka nie przyjechała na nagranie z powodu choroby, ale nie poinformowano dokładnie, co jej dolega. Maciej Rock zapewniał natomiast, że już za tydzień zobaczymy jurorkę znowu na wizji, a sama Kora na swoim Facebooku zamieściła wpis, w którym dziękuje za wsparcie i życzenia powrotu do zdrowia.

Drodzy fani! Bardzo dziękuję za słowa wsparcia oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Tęsknie za Wami, kocham... Do szybkiego zobaczenia! - napisała Kora.

Mamy nadzieję, że to nic poważnego i już za tydzień zobaczymy Korę w doskonałej formie w fotelu jurorskim!

