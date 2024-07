Afera związana z bójką Dody z Agnieszką Szulim ostatnio nieco przycichła. Głos w tej sprawie zabierają wprawdzie jeszcze osoby związane z show-biznesem, ale wszyscy czekają na zapowiadany przez dziennikarkę TVN proces. Co ciekawe, Agnieszka nie zdecydowała się na włączenie jakiegokolwiek materiału związanego ze skandalem w Chorzowie do scenariusza premierowego odcinka "Na Językach". Przypomnijmy: Wrócił program Szulim. O aferze z Dodą ani słowa, za to opowiadała o...

Już we wtorek swoją premierę będzie miało koncertowe DVD Dody "Fly High Tour". Z tej okazji w warszawskim kinie Luna odbędzie się projekcja materiału i z zapowiedzi piosenkarki wynika, że nie zabraknie tam atrakcji. Jak donosi "Super Express", Rabczewska zaprosiła nawet... Agnieszkę Szulim. Jak zareagowała na taką propozycję? Tabloid skontaktował się z dziennikarką i ta nie była zachwycona pomysłem, ani samym tematem Dody.



Przepraszam, ale pani Dorota Rabczewska istnieje w mediach już tylko dzięki aferze w Chorzowie, a ja nie widzę ani jednego powodu, by ten żywot podtrzymać. Ten temat interesuje mnie już tylko w sądzie - skomentowała w rozmowie z "Super Expressem".

Jak myślicie, to był żart ze strony Dody czy rzeczywiście zaprosiła Szulim na swoją imprezę?

