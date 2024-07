1 z 7

Już w czwartek 26 września 2013 roku w Studio 4 Piętro wystąpi Michał Sobierajski. Będzie to pierwszy w Warszawie koncert finalisty drugiej edycji "The Voice Of Poland"!

Podczas występu w ramach cyklu Love My Polish Artists Michał zaprezentuje autorski repertuar w aranżacji na kwartet smyczkowy. Ale to nie wszystkie atrakcje, które czekają widzów. Z Michałem Sobierajskim na scenie wystąpi gościnnie jeden z najlepszych i najpopularniejszych obecnie artystów w Polsce.

Kwartet smyczkowy w składzie:

Magdalena Laskowska - I skrzypce

Małgorzata Małkiewicz - II skrzypce

Maria Słowikowska - altówka

Marta Kotaszewska – wiolonczela

Koncert Michała Sobierajskiego będzie piątym koncertem w ramach cyklu Love My Polish Artists. Wcześniej na scenie w Studio 4 Piętro wystąpili: Kasia Dereń, The Rookles, Natalia Nykiel i Mateusz Grędziński oraz Juliusz Kamil.

GDZIE: Studio 4 Piętro, ul. Żelazna 54 (wejście przez bramę)

KIEDY: 26 września 2013 roku, godzina 19.30

BILETY: 20 zł (do nabycia w klubie w dniu koncertu). Ilość miejsc ograniczona.

Pomysłodawcą i promotorem cyklu jest Tomek Kamil Lipiński. Organizatorem jest właściciel Studia 4 Piętro - Robert Wilk.

Patronem medialnym cyklu Love My Polish Artists jest serwis www.afterparty.pl

Michał Sobierajski

Jest studentem kompozycji i aranżacji w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Zdobył pierwsze miejsce na międzynarodowym konkursie pianistycznym Concours musical de France w Paryżu oraz indywidualne wyróżnienie na międzynarodowym konkursie młodych zespołów jazzowych Jazz Juniors. Został finalistą międzynarodowego konkursu kompozytorskiego muzyki filmowej Transatlantyk Instant Composition Contest. Ponadto, Michał jest wokalistą, autorem muzyki i tekstów w zespole Eugeniusz Kowalski. Zespół zdobył m.in. nagrodę na ostatnim Festiwalu Form Muzycznych we Wrocławiu. Michał jest także twórcą muzyki i pianistą w zespołach: EMT i Steampunk Trio. Pełen pozytywnej energii, obdarzony słuchem absolutnym, najbardziej kocha te momenty kiedy powstaje muzyka.