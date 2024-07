Edyta Górniak podczas koszalińskiego koncertu Lato ZET i Dwójki wyglądała ładnie, jednak wolimy ją w bardziej kobiecych stylizacjach. Wydaje się, że krawat i biała koszula to odgrzewane kluchy. Niemniej gwiazda prezentowała się fantastycznie, a my już dawno zapomniałyśmy, że w listopadzie bieżącego roku kończy 42 lata.

Edyta Górniak w porwanych dżinsach, neonowych szpilkach i metalicznej bomberce wyglądała modnie i ładnie. Do tego ulubiony róż na ustach i nonszalancka fryzura z krótszym bokiem. Zgrabna 41-latka to na pewno wzór dla niejednej z was i słusznie, bo prawdziwych diw w naszym kraju jest niewiele.

