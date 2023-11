Swoje 51. urodziny Edyta Górniak spędziła na próbach do koncertu świątecznego dla TVP. Jej współpracownicy przygotowali dla diwy kilka niespodzianek, których, patrząc na jej emocjonalną reakcję, w ogóle się nie spodziewała. Wokalistka otrzymała m.in. kwiaty oraz tort. Wyraźnie wzruszona udzieliła wywiadu, w którym podziękowała za pamięć.

Już jakiś czas temu okazało się, że TVP szykuje bożonarodzeniowy koncert z udziałem tylko jednej gwiazdy - wybór padł na Edytę Górniak, która zaśpiewa największe świąteczne przeboje oraz najpiękniejsze kolędy. Niedawno zaczęły się przygotowania do show oraz pierwsze próby. Jedna z nich przypadła na dzień 51. urodzin wokalistki. Cała ekipa współpracująca z Górniak odśpiewała jej "sto lat", ponadto od redakcji Telewizji Polskiej Edyta otrzymała bukiet oraz tort. Była bardzo szczęśliwa i wzruszona!

Edyta Górniak w rozmowie z TVP nie znalazła słów, by opisać to, jak się czuje:

Jest to tyle emocji, każde słowo brzmi wtedy banalnie Nie potrafię opisać tego co czuję, kiedy tylu ludzi, fachowców, wszyscy poprzestawiali swoje kalendarze, żeby współtworzyć ten piękny projekt. To najpiękniejszy prezent jaki mogłam dostać. Moim największym marzeniem, poza bezpieczeństwem świata i szczęściem ludzi których kocham, jest to żebym mogła jak najczęściej pracować, współtworzyć wielkie projekty z najlepszymi z najlepszych.

mówiła Edyta Górniak