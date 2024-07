Maria Konarowska i Ludwik Borkowski są razem? Media i fani programu "Azja Express" już od kilku tygodni plotkują o tym, że na planie reality-show narodziło się uczucie pomiędzy uczestnikami. O tym, że przyjaciel Michała Żurawskiego i przyjaciółka Agnieszki Włodarczyk mają się ku sobie dowiedzieliśmy się od Łukasza Jemioła, który razem z Hanną Lis musiał wyznaczyć nowe pary w programie. Projektant, ale i Renata Kaczoruk mówili wówczas, że Ludwik i Marysia bardzo się do siebie zbliżyli. Ludwik Borkowski w dzisiejszym wydaniu Dzień Dobry TVN przyznał, że wciąż łączą go bardzo dobre relacje z Konarowską. Co powiedział o ich "romansie"?

Ludzie pytają się "czy z Marysią coś się udało?", no właśnie cały czas się przyjaźnimy i udało się po prostu. To jest wspaniałe, ale ludzie szukają czegoś więcej. Myślą, nadinterpretują itd. To jest miłe oczywiście, ja rozumiem, że każdy chciałby poznać piękną historię, poznali się w Azji, zakochali, żyli długo i szczęśliwie- przyznał Ludwik Borkowski.

Myślicie, że już wkrótce Maria Konarowska i Ludwik Borkowski pokażą się razem na oficjalnej imprezie? Fajnie razem wyglądają?

Ludwik Borkowski zdradził, jakie relacje łączą do z Marią Konarowską.

