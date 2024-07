Maria Konarowska i Ludwik Borkowski z "Azja Express" są parą? Tak przynajmniej, po ostatnim odcinku hitu TVN, podejrzewają media, które wychwyciły fragment wypowiedzi Łukasza Jemioła. Projektant razem z Hanną Lis musieli bowiem wyznaczyć nowe pary na następny odcinek show i łącząc przyjaciółkę Agnieszki Włodarczyk z kolegą Michała Żurawskiego, Jemioł przyznał, że Maria i Ludwik mają się ku sobie. Aktorzy pojawili się w dzisiejszym wydaniu "Dzień Dobry TVN" i skomentowali plotki o swoim romansie. Co powiedzieli?

Zobacz także: Zakazany owoc – romans w biurze – zasady i zagrożenia

To jest tak, że jak dwoje ludzi przeciwnej płci dużo ze sobą rozmawia, to otoczenie od razu rzuca, że gdzieś tam mamy się ku sobie. Myśmy się bardzo z Ludwikiem zaprzyjaźnili i bardzo się zaprzyjaźniliśmy i do dzisiaj tak jest - skomentowała Maria Konarowska. - To było bardzo fajne, że Łukasz i Hania postanowili tak nas wszystkich sparować, żeby było nam komfortowo i to było bardzo fajne.