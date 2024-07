Znana polska marka w tym sezonie wychodzi na przeciw wszystkim topowym trendom. Wiosną i latem 2013 niezbędne będą ubrania, ale i dodatki wykreowane z transparentnych materiałów. W Wittchen znajdziecie eleganckie torby zrobione z przezroczystego plastiku - gumy, które pasować będą zarówno do miejskich looków jak i do plażowej stylizacji.

Oprócz tego w sklepach marki znajdziecie szałowe wzory w stylu Roberto Tisciego dla Givenchy. Tak mocne desenie są modne w najróżniejszych połączeniach, a najbardziej w tych niekonwencjonalnych.

A do tego klasyka w pełnym tego słowa znaczeniu, lakierowana skóra, a do tego egzotyczne skóry. W naszej galerii znajdziecie nasze ulubione modele torebek Wittchen z wiosennej kolekcji. Mamy dla was ich ceny!