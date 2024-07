Karolina Korwin Piotrowska pokazała na Facebooku wiadomość, jaką otrzymała od Violi Kołakowskiej. Aktorka i partnerka Tomasza Karolaka zarzuciła jej, że jest obłudna i bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Dziennikarka do wiadomości od Violi dodała opis: "cudownie". Co napisała Kołakowska?

Wiesz co Karolina żal mi ciebie. Jesteś obludna i prowadzisz bardzo nieczystą grę, bardzo też niebezpieczna. Nie napiszę ze jesteś głupią pizdą bo to byłoby oczywiste. Życzę Ci, żebyś w końcu zajęła się czymś pożytecznym. A najlepiej będzie jak Cię w końcu ktoś porządnie bzyknie, może wtedy cała złość i jad opuszcza ciało twe i znowu będziemy mogli się cieszyc się Karoliną jaką byłaś kiedyś. Bo po tamtej śladu nie ma a szkoda.

Dlaczego Viola Kołakowska jest tak zła na Karolinę? Zapewne chodzi o aferę sprzed kilku tygodni, gdy to Viola Kołakowska skrytykowała Maffashion i Jessikę Mercedes oraz nazwała ich pracę "reklamową prostytucją". Te słowa wzbudziły wielkie emocje w mediach, a do dyskusji włączyła się właśnie Karolina Korwin Piotrowska, która zasugerowała Violi, żeby zamiast krytykować kreatywne i pracowite blogerki, sama zrobiła coś pożytecznego.

O prostytucji szafiarek mówi ktoś, kto nieudanie kiedyś próbował bloga zakładać, kasy na tym nie zarobił, bo jak widać wartości reklamowej i pracowitości jakoś tutaj nie styknęło - pisze Korwin Piotrowska. Ma teraz za darmo Viola swoje pięć minut sławy zdobyte na dziewczynach, które może nie są orłami intelektu, ale pracują naprawdę ciężko. Można o tych dziewczynach (i chłopakach też) wiele mówić, ale jednego im nie można odmówić: pracowitości właśnie. I kreatywności. To jest realna siła, ma swoją wartość zbudowaną na owych snapach też, czy nam się to podoba czy nie. Ta nowa, mocna siła medialna i marketingowa, ona już nadeszła i wyzywanie się teraz w taniej stylistyce rodem z brudnej piaskownicy i nagrywanie niby zabawnych filmików nic nie da. Do roboty się wziąć. Tylko tyle. No chyba, że ma się co do garnka włożyć.