Viola Kołakowska ostro komentuje poczynania blogerek w sieci! Partnerka Tomasza Karolaka stworzyła kanał na YouTubie, na którym zamieszcza filmiki wyśmiewające działalność szafiarek. Viola Kołakowska była gościem w "Dzień Dobry TVN" i zdradziła Mateuszowi Hładkiemu, skąd wziął się pomysł na pastisz. Nie zabrakło mocnych słów!

Z niezgody na głupotę. Zainspirowałam się dziewczynami, które są blogerkami i szafiarkami, tak zwanymi, oraz całą resztą wokół tego, czyli wszystkimi, którzy dorabiają do tego ideologię. Powiem szczerze, że najbardziej podirytowała mnie sytuacja taka, że ktoś daje na to ciężkie pieniądze, że ktoś płaci tym dziewczynom za nic. Jest to taka trochę reklamowa prostytucja - dla mnie przynajmniej. Postanowiłam to skomentować.

Viola Kołakowska krytykuje sposób, w jaki dziewczyny funkcjonujące w sieci zarabiają pieniądze:

Gwiazda podkreśla jednak, że nie kieruje nią zazdrość, a jedynie chce przestrzec te dziewczyny, że ich kariera w sieci niedługo się skończy:

Nie chodzi mi o to, że ktoś zarabia więcej. Zupełnie nie. Ja mam co do gara włożyć i jest mi z tym dobrze. Chodzi mi o to, żeby te dziewczyny kiedyś nie popadły w taki rodzaj frustracji, depresji z powodu tego, że miały kiedyś takie świetne życie - to się skończy za chwilę. Bo one też się muszą jakoś rozwijać, to znaczy zdobyć jakiś zawód, wykształcenie.