Karolina Korwin Piotrowska skomentowała słowa Violi Kołakowskiej na temat blogerek! Była modelka i partnerka Tomasza Karolaka na swoim kanale na YouTubie postanowiła sparodiować najbardziej znane szafiarki. Przy okazji udzieliła wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", w którym określiła sposób zarabiania pieniędzy przez blogerki "reklamową prostytucją". Teraz na swoim profilu na Facebooku do tych słów odniosła się Karolina Korwin Piotrowska. Co napisała dziennikarka?

Mamy wolność wypowiedzi i to jest OK. Ale nazywanie prostytucją zarabiania pieniędzy, nawet niemałych, na zbudowanej przez lata pracy wartości reklamowej i wpływie na rynek, jest mega niefajne i wieje czymś słabym na milę. Wiadomo, że media zatrudniające kiepsko opłacanych mediaworkerów to od razu podejmą, bo się pewnie klika najazd na bogate szafiarki upstrzone Diorem albo Chanel, ale nie zmienia to faktu, że słyszę donośny chichot historii, bo o prostytucji szafiarek mowi ktoś, kto nieudanie kiedyś próbował bloga zakładać, kasy na tym nie zarobił, bo jak widać wartości reklamowej i pracowitości jakoś tutaj nie styknęło.

Karolina Korwin Piotrowska zauważa, że Viola Kołakowska chciała przez chwilę poczuć się sławna i dlatego obraziła publicznie osoby, które ciężko pracują i są kreatywne.

Ma teraz za darmo Viola swoje pięć minut sławy zdobyte na dziewczynach, które może nie są orłami intelektu, ale pracują naprawdę ciężko. Można o tych dziewczynach (i chłopakach też) wiele mówić, ale jednego im nie można odmówić: pracowitości właśnie. I kreatywności. To jest realna siła, ma swoją wartość zbudowaną na owych snapach też, czy nam się to podoba czy nie. Ta nowa, mocna siła medialna i marketingowa, ona już nadeszła i wyzywanie się teraz w taniej stylistyce rodem z brudnej piaskownicy i nagrywanie niby zabawnych filmików nic nie da. Do roboty się wziąć. Tylko tyle. No chyba, że ma się co do garnka włożyć.