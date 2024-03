Kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska powiedziała, co uważa na temat doboru jury tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". Myślała, że pozostanie to bez odpowiedzi, a jednak! Rafał Maserak oraz Iwona Pavlović skrytykowali słowa Kaczorowskiej oraz jej postawę odnośnie show. Teraz Agnieszka postanowiła ponownie wbić szpilkę jurorce "Tańca z Gwiazdami". Co na to fani?

Agnieszka Kaczorowska ponownie atakuje Pavlović, a fani grzmią

W niedzielę odbył się pierwszy odcinek nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami", w którym doszło do wielu zmian. Pomijając zmianę studia czy choreografa zmienił się również panel jury, w którym bardzo chciała zasiąść Agnieszka Kaczorowska. Tancerka została zaproszona na casting, ale nie udało jej się go wygrać.

Od kilku dni toczy się kłótnia pomiędzy Kaczorowską, a obecnym jury - Rafałem Maserakiem oraz Iwoną Pavlović. Gdy wszyscy myśleli, że ich wymiana zdań już za nami, Agnieszka Kaczorowska postanowiła opublikować post na Instagramie, a w opisie napisała wymowne słowa, które jak można się domyślać, były nawiązaniem do sprzeczki z Iwony Pavlović:

A jak Wy macie ochotę się poruszać, potańczyć, to zapraszamy do @studiotanca.pl , gdzie każdy - mały i duży - może uczyć się przeróżnych form tańca gdziekolwiek się znajduje. Będąc w swojej bezpiecznej przestrzeni, tam gdzie nikt Was nie ocenia -napisała pod nagraniem wideo.

Fani nie kryli rozczarowania zachowaniem Kaczorowskiej i od razu ruszyli do komentowania jej najnowszego wpisu.

Jesteś taka pogrążona w samouwielbieniu, że już patrzeć się nie da dlatego nie będę cię obserwować

Sama sobie zaprzeczasz dziewczyno! Lepiej czasem nic nie mówić

Aga, nie bądź hipokrytką i skończ to wreszcie - czytamy.

Widać, że Agnieszka Kaczorowska nie pała sympatią do Iwony Pavlović tym bardziej, że ostatnio w wywiadzie z Pudelkiem ostro podsumowała sędziowanie Czarnej Mamby w programie "Taniec z Gwiazdami":

Ja nigdy nie użyłam stwierdzenia, że coś jest żenujące, a gdyby opinia Pani Iwony na temat mojej osoby miała dla mnie znaczenie, to pewnie byłoby mi przykro, tak jak uczestnikom Tańca z Gwiazdami wielokrotnie jest przykro, bo Pani Iwona stawia się w pozycji jakiegoś guru. W związku z jej ocenami wiele osób totalnie traciło radość z tańca, gdy zamiast wskazówek na temat tego jak mają się rozwijać, dostają surową opinię z ogólnym komunikatem, że są beznadziejni czy że się do tego nie nadają - oceniła Kaczorowska.

Myślicie, że Iwona Pavlović ponownie odpowie na te słowa Agnieszki Kaczorowskiej?

