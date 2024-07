1 z 4

Ani się obejrzeliśmy, a minął równo rok, odkąd opisuję tu dla Was premiery kinowe. Z tej okazji kina przygotowały całkiem fajną ofertę! ;) Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A zaczynamy od:

Nienasyceni A Bigger Splash

Jeśli jeszcze mało Wam słońca, możecie zajrzeć do kina. Znajdziemy tam nienasyconych życiem bohaterów, którzy spotkają się na sycylijskiej wyspie, by oddać się typowemu, włoskiemu dolce vita. Wśród nich gwiazda muzyki Marianne Lane (Tilda Swinton), jej partner (Matthias Schoenaerts), a także wpraszający się na sycylijską imprezkę były facet Marianne, producent muzyczny (Ralph Fiennes) i jego córka (wydłużająca do 15 minut swoje 5 minut sławy zdobytej w „50 twarzach Greya” Dakota Johnson).

Dramat wisi w gorącym, sycylijskim powietrzu, ale nie spodziewajcie się żadnego thrillera, bo „Nienasyceni” to obyczajowe kino z dobrym aktorstwem i szytymi dla Tildy Swinton przez Diora kieckami.

Werdykt: O miłości i pożądaniu

Zwiastun: