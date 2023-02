"Heaven in Hell" - zbliża się najgorętsza premiera kinowa tego roku!

"Heaven in Hell" z Magdaleną Boczarską i Simonem Susinną w rolach głównych wchodzi do kin! O czym jest ten film? Poznajcie szczegóły!

Już 10 lutego w kinach w całej Polsce pojawi się jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier kinowych - film "Heaven in Hell" w reżyserii Tomasza Mandesa. W rolach głównych zobaczymy zjawiskowych Magdalenę Boczarską oraz Simone’a Susinnę. O czym jest "Heaven in Hell" Poznajcie szczegóły!

"Heaven in Hell" w kinach!

W "Heaven in Hell" Olgę (Magdalena Boczarska) i Maksa (Simone Susinna) dzieli 15 lat różnicy. Ona to kobieta sukcesu, matka dorosłej córki. On - przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i łapiący każdą chwilę. Los postawił ich sobie na drodze, rozpalił zmysły i uwikłał w płomienny romans. Olgą targają skrajne uczucia: poczucie odpowiedzialności walczy z rodzącą się miłością, poczucie wstydu - z siłą namiętności, rozwaga - z tęsknotą za spontanicznością młodej dziewczyny. Maks zaczyna rozumieć, że beztroskie życie z dnia na dzień już mu nie odpowiada. Jest pewien, że kobieta, którą spotkał jest miłością jego życia. Nie wie jednak, jak pokonać przeszkody na drodze do bycia razem.

Jak zapowiadają producenci, „Heaven in Hell" to

pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji historia miłości, która nie miała prawa się zdarzyć…

Dawid Klepadło

Za „Heaven in Hell" odpowiadają reżyser oraz producent Tomasz Mandes oraz producentka Ewa Lewandowska z firmy Ekipa, twórcy „Underdoga”, „The End” oraz przebojowej trylogii „365 dni”. Filmowcy, którzy przez ostatnich kilka lat zapewnili polskim widzom całe mnóstwo emocji, przyznają szczerze, że "Heaven in Hell" to projekt, który jest im szczególnie bliski.

„Film może jawić się jako efektowny romans dla dorosłego widza, i w pewnym sensie "Heaven in Hell" tym również jest, ale chcieliśmy przede wszystkim stworzyć ponadczasową i ponadgatunkową historię o miłości, o żeńskim i męskim pierwiastku, które się wzajemnie uzupełniają.” podkreśla Ewa Lewandowska. „Heaven in Hell powstał z potrzeby serc. Ani przez chwilę nie był chłodną kalkulacją”.

W rolach głównych Magdalena Boczarska oraz Simone Susinna. W pozostałych zobaczymy m.in. Kasię Sawczuk, Sebastiana Fabijańskiego czy Janusza Chabiora.

„Heaven in Hell" w kinach od 10 lutego. Poniżej zwiastun! Wybierzecie się?