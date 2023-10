Za nami premiera głośnego filmu "Barbie" w Londynie. Fotografie z imprezy obiegły media na całym świecie, głównie przez wzgląd na obecność Margot Robbie i Ryana Goslinga, którzy pozowali do zdjęć w urokliwych stylizacjach. Okazało się jednak, że na różowym dywanie nie zabrakło również polskiego akcentu. Na wydarzeniu pojawiła się bowiem Andziaks z mężem.

Andziaks na premierze "Barbie" w Londynie

Już od kilku tygodni Margot Robbie i Ryan Gosling promują film o kultowej lalce na całym świecie. Byli już m.in. w Meksyku, Las Vegas, Sydney czy Seulu. W poniedziałek 9 lipca natomiast bawili na uroczystej premierze "Barbie" w Los Angeles, gdzie show kontrowersyjną sukienką skradła im Dua Lipa. Teraz w środę 12 lipca pojawili się z kolei w Londynie. Aktor wcielający się w rolę Kena postawił na garnitur w kolorze mięty, do którego założył błękitną koszulę oraz kremowe buty. Odtwórczyni Barbie natomiast olśniewała w robionej na zamówienie sukni gorsetowej od Vivienne Westwood w odcieniu pudrowego różu. Tym samym odtworzyła kreację lalki Solo in the Spotlight Barbie z 1960 roku.

Rex Features/East News

Na wydarzeniu do zdjęć pozowało również wiele influencerek. Wśród nich pojawiła się nawet Polka - Angelika Trochonowicz. Mająca niespełna milion obserwatorów na Instagramie celebrytka, przyleciała do Londynu wraz z mężem. Podczas premiery postanowiła się nieco wyłamać ze stylizacją i zrezygnowała z różowego total looku. 26-letnia Andziaks pokazała się w czarnej sukience mini od Roberta Czerwika, do której założyła szpilki w cukierkowym kolorze i małą torebkę. Choć nie skomentowała w mediach społecznościowych, jak się bawiła, pokazała ujęcia z przebiegu wydarzenia.

Instagram @andziaks

Warto dodać, że na imprezie pojawili się także Dua Lipa w oszałamiającej sukience midi w kwiatowy wzór z kolekcji Versace Pre-Fall 2023, a także Sam Smith, który wywołał kontrowersje swoim - według niektórych - nieco niechlujnym strojem. Artysta przyszedł bowiem na premierę filmową w dresowej bluzie oraz oversizeowych spodniach.

Kto według Was wyglądał najlepiej?

Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM/East News