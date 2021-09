"Love Island": Arek podbił serca widzów! "Podobny do Ryana Goslinga"

Arek Kapuściński dopiero co dołączył do ekipy "Love Island", a już stał się ulubieńcem fanów show! Czym kupił ich serca?

Czwarta edycja "Love Island" wystartowała w miniony poniedziałek i wśród fanów show już zdążyła wywołać wiele emocji. Widzowie mają swoich pierwszych faworytów, ale wygląda na to, że największą sympatię wzbudził Arek Kapuściński, który właśnie dołączył do programu. Co dokładnie piszą o nim fani? Zachwycają się nie tylko jego wyglądem!

Zobacz także: "Love Island 4" Widzowie już wybrali najlepiej dobraną parę: "Idealnie do siebie pasują"

"Love Island": Arek Kapuściński faworytem widzów!

Choć nowa edycja "Love Island" dopiero się zaczęła, a w programie powstały pierwsze pary, to jednak produkcja show już w drugim odcinku zapewniła widzom dodatkowe emocje. Do programu dołączyło dwóch przystojniaków - Bruno i Arek. Obydwaj panowie zrobili ogromne wrażenie na uczestniczkach "Wyspy miłości", jednak serca fanów zdecydowanie podbił Arek!

Towarzyski i uśmiechnięty, który w programie chciałby znaleźć miłość życia. Deklaruje, że nawet gdyby jego wybranka mieszkała na drugim końcu świata, to byłby w stanie zmienić swoje życie i przeprowadzić się do niej. Na co dzień pracuje fizycznie w Norwegii.

Mat. prasowe

Fanom bardzo spodobał się fakt, że Arek jest "zwyczajnym" i przesympatycznym chłopakiem, a do tego nieziemsko przystojnym! Patrząc na komentarze, które pojawiają się w sieci, tak ogromnego i pozytywnego wrażenia nie wywarł na nich żaden inny uczestnik. Co więcej, niektórzy porównują go nawet do fantastycznego i przystojnego aktora, Ryana Goslinga!

- Przystojny mega i bardzo sympatyczny 😍 - Ma coś w sobie facet😊 - Fajny gość, wygadany i ułożony się wydaje 🤗 - Wydaje się w porządku i mega sympatyczny :) dla mnie póki co najlepszy ze wszystkich - Mega podobny do Ryana Goslinga 😂😍✌️

Zobacz także: "Love Island 4": widzowie nie zostawili na Angelice suchej nitki: "płytka jak kałuża"

A Wy, co sądzicie o Arku? Ma szanse znaleźć miłość w "Love Island" i dojść do finału programu? Jedno jest pewne - ten uczestnik zdecydowanie może nieźle namieszać w show! Jak myślicie, która z dziewczyn najbardziej zawróci mu w głowie?