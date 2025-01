Niebezpieczny romans Nicole Kidman ze znacznie młodszym Dickinsonem. „Babygirl” najgorętszą premierą roku?

Nicole Kidman wraca na duży ekran w odważnym filmie „Babygirl”, który z pewnością podzieli widzów. Opowieść o fantazjach i romansie kobiety sukcesu ze znacznie młodszym stażystą to erotyczny thriller, który wejdzie do polskich kin już w piątek, 10 stycznia. To bez wątpienia jedna z najgłośniejszych premier początku 2025 roku.