Netflix oficjalnie ujawnił datę premiery 3. sezonu "Squid Game", a pierwsze zdjęcia tylko podsycają ciekawość fanów. Po dramatycznym zakończeniu drugiego sezonu oczekiwania są ogromne. Co zobaczymy w kolejnych odcinkach i jakie będą dalsze losy Gi-huna? Fani już spekulują na temat tego, co wydarzy się w kolejnej odsłonie koreańskiej produkcji, która szturmem zdobyła serca widzów z całego świata.

Reklama

"Squid Game" nie tylko zdobył rzesze fanów na całym globie, ale również zapisał się w historii jako jeden z najczęściej oglądanych seriali na Netflixie. Produkcja stała się trzecim najpopularniejszym serialem w historii platformy. Fani nie mogą się doczekać, jak zakończy się ta fascynująca opowieść o ludzkiej naturze i przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. Teraz, po tygodniach domysłów, stało się jasne, że premiera 3. sezonu wyznaczona, na 27 czerwca 2025 roku. Do sieci trafił też pierwszy teaser prodkucji. Jedno jest pewne: dalsza część historii Gi-huna z pewnością przyciągnie uwagę milionów widzów przed ekrany.

Netflix ujawniając datę premiery trzeciego sezonu "Squid Game", tym samym ostatecznie kończy spekulacje i domysły, które narastały od czasu zakończenia drugiej odsłony produkcji. Czekamy z niecierpliwością na to, co przyniesie kolejny, ostatni rozdział "Squid Game". Czy Gi-hun znajdzie sposób, by zakończyć makabryczną grę raz na zawsze? Jakie będą jego ostateczne wybory i czy uda mu się znaleźć sojuszników w tej walce? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce, ale pozostaje także pytanie: czy to na pewno koniec historii, czy może początek nowej ery? Przypomnijmy, że niedawno okazało się, że trwają prace nad amerykańską wersją "Squid Game".

NETFLIX

"Squid Game 3" - co czeka widzów? Są pierwsze zdjęcia i teaser

To, co wyłania się z opublikowanych przez Netlixa przy okazji zapowiedzi kolejnego sezonu "Squid Game" materiałów, to nowa, bardziej mroczna rzeczywistość dla Gi-huna. Bohater, którego losy śledziliśmy z zapartym tchem, jest teraz w rękach swoich oprawców. Jak sugeruje twórca serialu, Hwang Dong-hyuk, Gi-hun "jest w rozpaczy" i staje przed największym wyzwaniem w swojej podróży: wewnętrzną walką o to, kim chce się stać. Czy jego desperacja przerodzi się w opór, czy zrezygnuje i stanie po stronie przeciwnej?

Gi-hun zawiódł, próbując użyć fizycznej siły i mocy, aby zmierzyć się z tymi, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie gry. (…) Jego najlepszy przyjaciel odszedł, a on sam został pozbawiony wszystkiego. Stracił wszystko, co miał. Jest w stanie głębokiej rozpaczy. Czy nadal będzie wierzył, że zdoła przekonać innych i wspólnie odejść lub położyć kres rozgrywce? A może podda się i stanie się zupełnie inną osobą? Kimś takim jak Lider, który myśli sobie: ''Co mogę zmienić?'' - mówi w rozmowie z mediami twórca serialu, Hwang Dong-hyuk,

Zobacz także: Fani patrzą na głównego bohatera "Squid Game" i przecierają oczy. Nie wygląda tak, jak w produkcji Netflixa

Co oznacza zakończenie 2. sezonu "Squid Game"?

Końcówka 2. sezonu "Squid Game" pozostawiła fanów z jeszcze większymi emocjami i domysłami na temat dalszego rozwoju fabuły. Drugi sezon skupiał się na pogłębiających się relacjach między uczestnikami a tajemnicą ukrytą za organizacją prowadzącą grę. Finałowy odcinek zaskoczył nieoczekiwanym zwrotem akcji, kiedy Gi-hun odkrył prawdziwą tożsamość nowego Lidera, co wywróciło całą jego perspektywę do góry nogami. Zakończenie zmusiło widzów do refleksji nad moralnością postaci oraz motywacjami kierującymi zarówno graczami, jak i organizatorami. Ten nieprzewidziany obrót spraw pozostawił wiele pytań na temat przyszłych losów Gi-huna i podejmowanych przez niego decyzji. Pozostaje pytanie, czy będzie w stanie raz na zawsze przerwać cykl przemocy i manipulacji.

Emocje wzbudziła także scena po napisach końcowych, w której pojawiła się nowa lalka - czy to ona ma utrudzić bohaterom dobrze znaną grę w "Czerwone, zielone", wykrywając ruch z tyłu graczy? A może będzie pełniła zupełnie inną funkcję? O tym widzowie przekonają się już za niecałe pięć miesięcy!

Czekacie już na nowy sezon "Squid Game"?

Reklama

Zobacz także: "Rozczarowanie to mało powiedziane". Widzowie ocenili drugi sezon "Squid Game"