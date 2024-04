"Taniec z Gwiazdami" powoli zbliża się ku finałowi, a emocje sięgają zenitu. Podobnie jak tydzień temu, dziś mówi się głównie o Dagmarze Kaźmierskiej. Jednak teraz powodem dyskusji jest nie tylko jej poziom tańca, ale to jak została potraktowana przez jurorów. Widzowie twierdzą, że została przekroczona granica:

Rozumiem, że ktoś może słabo tańczyć, ale takie słowa, jakie dziś padły od jury to są poniżej krytyki.

Widzowie oburzeni potraktowaniem Kaźmierskiej przez jury w "Tańcu z Gwiazdami"

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy musieli zaprezentować po dwa tańce. Dagmara Kaźmierska została upokorzona punktacją, zdobywając najmniej punktów w historii show. Jurorzy skrytykowali celebrytkę bardzo ostro, chociaż ona sama starała się zachować dobrą minę do złej gry. Ostatecznie chociaż uplasowała się zdecydowanie na dole tabeli z punktacją jurorską, dzięki głosom widzów nie znalazła się nawet w zagrożonej dwójce. Kiedy odpadał Krzysztof Szczepaniak jurorzy nie ukrywali zażenowania sytuacją. Chociaż część widzów ma podobne zdanie, że Dagmara Kaźmierska powinna zakończyć już swoją przygodę w "Tańcu z Gwiazdami", to inni uważają, że to jak zachowało się wobec niej jury, było okropne.

Pani Ewa Kasprzyk chyba minęła się z powołaniem. Ten jeden punkt to za co? Aktorka jednej roli, która na tańcu się nie zna ale zachowuje jak profesjonalny sędzia taneczny.

Czemu nie wspomnisz jak ta Wasza p. Ewa tańczyła w Tańcu z Gwiazdami i ile miała punktów a teraz wielka jurorka - oberwało się m. in. Ewie Kasprzyk.

Wielu widzów jednak zaczęło obiektywnie bronić dorobku artystycznego aktorki, przypominając że wspominanie akurat o tym jest bezzasadne i świadczy o niewiedzy komentujących w tej kwestii.

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" chociaż zauważają, że Dagmara Kaźmierska nie jest najlepszą tancerką, nie zgadzają się ze sposobem, w jaki została potraktowana na wizji:

Dokładnie też odniosłam wrażenie, że jurorzy wstali chyba lewą nogą. Tak zgryźliwych jurorów to ja nie pamiętam w tym programie a Pani Iwonka to przeszła samą siebie a tak poza tym to jest program rozrywkowy a nie turniej tańca towarzyskiego.

Rozumiem, że ktoś może słabo tańczyć, ale takie słowa, jakie dziś padły od jury to są poniżej krytyki. Czy Dagmara sama się zaprosiła do programu? Czy sama na siebie głosuje, żeby przechodzić dalej? Raczej nie...

Skoro jury chce profesjonalnego tańca, to powinni też profesjonalnie oceniać, a takie komentarze, jakie dziś padły to raczej nie jest profesjonalna ocena tylko konkurs, kto bardziej pociśnie Dagmarze.

Jury dało dzisiaj popis chamstwa i nic więcej, na żywo tak cisnąć między sobą, przegięli. - czytamy na Instagramie Tańca z Gwiazdami.

A Wy co sądzicie o tym, co zadziało się wczoraj na planie "Tańca z Gwiazdami"? Nie ma wątpliwości, że Dagmara Kaźmierska zdecydowanie dominuje w głosowaniu publiczności, co nie przysparza jej sympatii podczas programów na żywo. Czy w kolejnym odcinku zobaczymy podobny scenariusz? Krzysztof Ibisz zapowiedział, że w 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy zatańczą z najbliższymi. U boku Dagmary Kaźmierskiej ma się pojawić jej syn Conan, który tydzień temu odpyskował Iwonie Pavlović po występie matki.

