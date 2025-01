O tym filmie mówiono już od kilku miesięcy. "Putin" w reżyserii Patryka Vegi w końcu ma swoją premierę i nic dziwnego, że aż tyle znanych twarzy polskiego show-biznesu pojawiło się na ściance. Wszyscy byli ciekawi, jak aktor poradził sobie z wymagającą rolą Władimira Putina. Zobaczcie, kto pojawił się na czerwonym dywanie.

Patryk Vega, znany z kontrowersyjnych i odważnych produkcji, tym razem dotknął wrażliwego tematu. Film "Putin" zagłębia się w biografię tytułowego prezydenta Rosji i przedstawia jego całe życie, a w rolę rosyjskiego przywódcy wcielił się polski aktor Sławomir Sobala, który oczywiście pojawił się na premierze długo wyczekiwanego filmu. Dzięki technologii AI produkcja nabrała jeszcze większego realizmu, co zapewne spodoba się widzom. Jako pierwsi mieli okazję obejrzeć film zaproszeni goście, między innymi: Anna Popek, Małgorzata Opczowska, Helena Deeds czy Marta Krupa. Z kolei sam Patryk Vega zabrał na premierę żonę i córkę. Zobaczcie, jak gwiazdy prezentowały się na ściance!

Patryk Vega, znany z kontrowersyjnych projektów filmowych, po raz kolejny zaskoczył publiczność. Tym razem stworzył film pt. "Putin", który przedstawia biografię rosyjskiego przywódcy. Produkcja powstawała w niezwykle wymagających warunkach. Reżyser i jego ekipa zdecydowali się na realizację zdjęć w miejscach takich jak Plac Czerwony w Moskwie, Jerozolima, Syria, Jordania oraz Ukraina.

Zdjęcia na Placu Czerwonym wymagały użycia ukrytych kamer, co było wyzwaniem logistycznym i technicznym. Realizacja scen w Jerozolimie, zwłaszcza przy Grobie Pańskim, podkreślała wątki religijne i symboliczne w filmie.

Kolejnym wyzwaniem było zapewnienie bezpieczeństwa ekipie filmowej podczas realizacji zdjęć w krajach objętych konfliktami zbrojnymi. Pomimo trudności, Vega doprowadził projekt do końca, podkreślając, że film ma na celu pokazanie nieznanych faktów z życia rosyjskiego przywódcy. Dlaczego Patryk Vega zdecydował się na użycie technologii AI?

Aktor miał podobny kształt głowy, rysy, a na twarz nałożyliśmy tzw. cyfrowy make-up. W scenie chrztu brał udział metropolita prawosławny Feodoksi. Tego dnia w Jerozolimie był też jakiś zjazd biskupów z całego świata, którzy, jak zobaczyli Putina aktora, to podchodzili i całowali go w rękę. Potem zaczęły jakieś kobiety podchodzić z ciuszkami noworodków, żeby on te ubranka pobłogosławił.

- mówił reżyser.