W ostatnich tygodniach trwa szeroko zakrojona promocja filmu "Barbie". Wiadomo, że jego światowa premiera odbędzie się 19 lipca, natomiast w polskich kinach produkcja zacznie być wyświetlana dwa dni później. Niedawno premiera dzieła odbyła się natomiast w Los Angeles. Na wydarzeniu pojawili się odtwórcy głównych ról, czyli Margot Robbie i Ryan Gosling. Swoją stylizacją show skradła im jednak Dua Lipa.

Gwiazdy na premierze "Barbie"

Film o kultowej lalce zapowiadany jest od wielu miesięcy, jako niezwykle innowacyjne dzieło, a kwestia przeniesienia świata zabawek na duży ekran jest dla wielu niezwykle emocjonująca. Produkcja jest bardzo oczekiwana, a na jej fali pojawiła się chociażby moda na róż, czyli trend barbiecore, który opanował nie tylko sieciówki, ale także kolekcje znanych projektantów. Nic dziwnego, że im bliżej premiery, tym wieści o filmie wywołują coraz więcej emocji. Doskonale dawkują je Margot Robbie i Ryan Gosling, którzy w rozmaitych stylizacjach promują produkcję w różnych częściach świata. W niedzielę 9 lipca pojawili się na światowej premierze kinowej "Barbie" w Los Angeles.

MICHAEL TRAN/AFP/East News

W ostatnich tygodniach Margot Robbie, z pomocą stylisty Andrew Mukamala, odtwarzała kultowe stylizacje lalek Barbie podczas promocji filmu na całym świecie. Nie inaczej zachowała się w Los Angeles na światowej premierze. Podczas tego wyjścia wszystkich zaskoczyła, ponieważ zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał - całkowicie zrezygnowała z różu na rzecz efektownej czarnej sukni. Jej cekinowa kreacja o długości midi była wierna kopii kreacji lalki Barbie Solo in the Spotlight z 1960 roku. Projekt Schiaparelli haute couture miał przylegającą do ciała konstrukcję z tiulowym zakończeniem, które wystawało we wszystkich kierunkach odsłaniając czarne sandałki bez palców od Manolo Blahnika. Aktorka ze stylistą popisali się niezwykłą dbałością o szczegóły, ponieważ w ręce miała różową chustkę, a na boku tiulowego fragmentu sukni znajdowała się pojedyncza czerwona róża - dokładnie tak, jak w oryginalnej sukience Barbie. Gwiazda uzupełniła look aksamitnymi rękawiczkami operowymi, warstwowym diamentowym naszyjnikiem od Lorraine Schwartz, a także makijażem, jak u kultowej lalki - czyli czerwonymi ustami i subtelnym makijażem oczu.

Gilbert Flores/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Z kolei Ryan Gosling, grający w produkcji kultowego Kena, postawił na kolor. Kierując się trendem barbiecore, wybrał pastelowo-różowy look od Gucci. Trzeba jednak przyznać, że prawdziwe show głównym gwiazdom filmu skradła Dua Lipa. Artystka stworzyła jedną z piosenek do soundtrucku produkcji pt. "Dance the night", ale także wystąpiła w najnowszym filmie Grety Gerwig w roli Barbie Syrenki. Wydaje się, że wybierając kreację na wydarzenie inspirowała się swoją rolą i na różowym dywanie pokazała się w niezwykle kontrowersyjnej kreacji. Miała na sobie szytą na zamówienie siateczkową sukienkę Bottegi Venety wyszywaną połyskującymi kryształkami. Pod transparentną kreacją miała wyłącznie stringi.

Kto według Was na premierze wyglądał najlepiej?

Chris Pizzello/Invision/East News

MICHAEL TRAN/AFP/East News