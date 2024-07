Stało się. Kolejna gwiazda zakłada blog. Tym razem do grona blogowiczów już wkrótce dołączy Kinga Rusin! Jak informuje magazyn "Party" strona tworzona przez prezenterkę, najprawdopodobniej, ruszy w dniu rozdania Oscarów. Będzie to wyjątkowa data dla jurorki "You Can Dance", która jako jedyna polska dziennikarka będzie relacjonować wręczanie filmowych nagród w Los Angeles.

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce fani Kingi Rusin będą mogli śledzić wpisy swojej idolki, która na łamach bloga ma zamiar opowiadać o tym, co najbardziej ją interesuje.

- Wreszcie dojrzała do tej decyzji. Zamierzam pisać o rzeczach, które mnie interesują: o filmach, książkach, różnych wydarzeniach i trendach, niekoniecznie w modzie - wyznała w rozmowie z magazynem.

Będziecie czytać?

Zobacz także

Więcej o planach Kingi Rusin w magazynie "Party". Nowy numer już w kioskach!

Reklama

kb