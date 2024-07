Kinga Rusin poleciała do Stanów Zjednoczonych. Co tam będzie robić? Jak zdradziła na swoim Facebooku - pojechała do pracy. Wrzuciła zdjęcie z Nowego Jorku i tak je skomentowała:

Widok, który naprawdę uwielbiam, nawet jeśli jest lekko zamazany przez mgłę. Pozdrawiam z Nowego Jorku. Przygotowuję tu właśnie reportaże dla Dzień Dobry TVN.

Kinga Rusin w Nowym Jorku

Kinga od kilku miesięcy pracowała nad tematami do cyklu reportaży, które zostaną zaprezentowane w programie „Dzień dobry TVN”. Część z nich zrealizuje właśnie za oceanem - informuje koleżanka dziennikarki.

Ale Kinga nie zamierza w Stanach tylko pracować. Przed wyjazdem powiedziała magazynowi „Party”, że chce spotkać się ze swoją córką Polą, która tam mieszka i - jak pisaliśmy - czuje się samotna.

Odwiedzę swoją córkę Polę, która od dwóch miesięcy studiuje w Nowym Jorku - zdradziła Rusin.

Pola cała szczęśliwa wrzuciła już na swój Instagram zdjęcie z mamą z Central Parku. Mama z córką bardzo za sobą tęsknią. Mają teraz czas, by nadrobić zaległości.

