Kinga Rusin zdradziła, co Piotr Kraśko robi w trakcie przerw w Dzień Dobry TVN. Okazuje się, że prowadzący poranny program jest rozpieszczany przez kobiety, które przygotowują dla niego... kanapki ;). Podczas jednego z ostatnich odcinków Kinga Rusin prowadziła relację na żywo na Facebooku, prosto ze studia DDTVN. Na krótkim nagraniu dziennikarka pokazuje, jak przygotowuje się do wejścia na antenę oraz jak jej kolega je śniadanie. Współprowadząca program zdradziła, że kobiety rywalizują ze sobą, która pierwsza przygotuje posiłek dla Kraśki!

Kobiety pokochały Piotra Kraśkę

Piotr Kraśko zaledwie kilka miesięcy temu dołączył do ekipy prowadzących Dzień Dobry TVN. Dziennikarz wiele razy podkreślał, że jest zachwycony swoją nową pracą, co w rozmowie z nami potwierdziła również jego żona. Widzowie pokochali Piotra Kraśkę, ale jak się okazuje nie tylko oni! Ostatnio w porannym programie Anna Kalczyńska przyznała, że wszystkie panie go kochają- teraz potwierdziła to Kinga Rusin. Co o kobietach rywalizujących o względy Piotra Kraśki powiedziała dziennikarka?

To dla Piotrka robią kobiety w tym studiu. I tu właściwie jest rywalizacja, która pierwsza zrobi dla niego kanapkę. To są już kolejne kanapki, które zjada. Masakra jakaś- mówi Kinga Rusin na nagraniu. Co on robi w przerwie? Je! Proszę zobaczyć: kanapka z pasztetem i ogórkiem. To już standard.

Zobaczcie, co jeszcze o swoim koledze powiedziała Kinga Rusin!

