Kinga Rusin pochwaliła się prezentem od Anny Lewandowskiej! Okazuje się, że ciężarna trenerka wysłała prowadzącej Dzień Dobry TVN paczkę z ekologicznymi i zdrowymi produktami Foods by Ann. To już kolejny dowód na to, że pomiędzy Anną Lewandowską i Kingą Rusin nie ma żadnej rywalizacji, jak wcześniej donosiły tabloidy. W mediach pojawiały się bowiem sugestie, że gwiazda TVN, która ma własną markę kosmetyków, nie jest zachwycona tym, że żona Roberta Lewandowskiego oprócz żywności zamierza produkować również ekologiczne kremy.

Ostatnio czytałam o rosnącej mi konkurencji ze strony moich znajomych... Cieszę się, bo jeżeli ich kosmetyki też będą 100% naturalne to przybędzie świadomych konsumentów - Kinga Rusin komentowała wówczas plotki.

Teraz Kinga Rusin zapewnia, że będzie używać zdrowych produktów, jakie otrzymała od Anny Lewandowskiej.

Taka niespodzianka od Ani Lewandowskiej @FoodsByAnn! Dziękuję????!

Wszystko na pewno znajdzie zastosowanie w mojej kuchni. Uwielbiam pozytywnie zakręconych. Ania zrobiła naprawdę kawał dobrej roboty ruszając ludzi z kanap i promując zdrowe jedzenie. Coraz więcej Polaków dokonuje świadomych wyborów kupując zdrowe i ekologiczne produkty. Tylko w ten sposób mamy szanse poprawić jakość swojego życia i nie szkodzić środowisku.

Niestety nie wszystkim internautom spodobał się wpis Kingi Rusin, która promuje markę ciężarnej Lewandowskiej. Dziennikarka odpowiedziała na krytykę jednej z fanek!

Zobaczcie, co Kinga Rusin dostała od Anny Lewandowskiej!

