Piotr Kraśko narzeka na współpracę z Kingą Rusin? Żona dziennikarza w rozmowie z Party.pl zapewniła, że prowadzący Dzień Dobry TVN nawet w domu nigdy nie skarży się na swoją koleżankę z pracy. Karolina Ferenstein-Kraśko przyznała, że według niej, Piotr Kraśko spełnia się w stacji TVN a rola gospodarza DDTVN przynosi mu wiele radości i satysfakcji.

Spełnia się zawodowo, jest pełen pasji. Widzę, że te nowe wyzwania naprawdę sprawiają mu ogromną frajdę- przyznała żona Piotra Kraśki. On nigdy nie marudzi. To jest osoba, która nie zna słowa marudzenie. On zawsze mówi "wszystko będzie dobrze".