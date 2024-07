Kinga Rusin ciężko pracuje, a to wiąże się z licznymi podróżami. Mimo to dużo uwagi poświęca wychowaniu córek i uczestniczy w ich życiu szkolnym i nie tylko. Ostatnio w programie Dzień Dobry TVN opowiedziała o wychowawczych dylematach. Zobacz: Rusin opowiedziała o dylematach wychowawczych. Skłoniło ją do tego wyznanie Lesz

W weekendowym wydaniu programu gośćmi byli panowie z duetu Make Life Harder, którzy aktualnie promują swoją książkę. Duet podbił internet dzięki wyśmiewaniu osób związanych z show-biznesem i pełniących publiczne stanowiska. W Polsce mają tysiące fanów i cieszą się ogromną popularnością. W związku z wydaniem książki, która jest podsumowaniem ich przemyśleń gościli dzisiaj w DDTVN. Prowadząca, Kinga Rusin zapytała ich czy wyśmiewali się z niej. Na co oni odpowiedzieli, że z niej nie, ale z byłego męża, Tomasza Lisa, owszem. Jej reakcja była bezcenna:

Rusin: Wyśmiewacie się ze mnie?

Make Life Harder: Bardziej obrażaliśmy, a raczej z czułością wyśmiewaliśmy się z Tomka Lisa.

Rusin: O to urocze. To jest ok.

Oglądaliście?

Rusin przed studiem DDTVN: