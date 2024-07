Stylizacyjnym hitem tegorocznego wręczenia nagród "Najlepsze dla Urody" była bezapelacyjnie Kinga Rusin. Dawno nie widzieliśmy gwiazdy polskiego show biznesu, która tak by nam się spodobała. Zarówno zestaw ubrań, dodatków jak i makijaż i fryzura były na 6-tkę!

Długa, cekinowa spódnica na jedwabnej podszewce w połączeniu z lejącą się bluzką z wycięciami na ramionach, wyglądała bosko. A do tego ciemny makijaż, świetnie pasujący do urody gwiazdy i prosta fryzura, z której aż bił blask zdrowych włosów. Dla nas bomba, od stóp do głów!

