Dziś "Fakt" podał informację jakoby Kinga Rusin walczyła o prowadzenie programu "Świat się kręci" z Agatą Młynarską. Tabloid podał, że gwiazda TVN'u była widywana na korytarzach TVP i prowadziła zaawansowane rozmowy z kierownictwem w sprawie przejścia do konkurencji.

Błyskawicznie na medialne doniesienia na swoim Facebooku zareagowała Rusin dementując wszystko, co zostało napisane w artykule.

- Przyłączam się do zadanego kilka dni temu przez Anię Przybylską retorycznego pytania: KTO PISZE W BRUKOWCACH TE BZDURY!? I PO CO? Odpowiadam Faktowi: Nigdy nie prowadziłam żadnych rozmów z TVP na temat prowadzenia programu Świat się Kręci. Nikt nie mógł mnie widzieć ostatnio na korytarzach Telewizji Publicznej gdyż ostatni raz byłam tam 16 lat temu! Po co te newsy z sufitu!? Intrygi świetnie się sprzedają, ale wymyślanie ich to nadużycie. Ps. a Agacie Młynarskiej gratuluję programu [pisownia oryginalna] - napisała oburzona Kinga.