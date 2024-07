W sobotę na świat przyszło pierwsze dziecko Kim Kardashian i Kanye Westa. Najsłynniejsza celebrytka urodziła pięć tygodni przed terminem, a sam poród nie obył się bez małych komplikacji. Przypomnijmy: Kim Kardashian urodziła przed terminem!

Ciąża Kardashianki nie należała do najłatwiejszych. Celebrytka przytyła w niej aż 30 kilogramów i czasami niespecjalnie dbała o siebie, jakby zapominając, że spodziewa się dziecka. Kim nabawiła się niedawno infekcji żołądka, co skutkowało w silnych bólach brzucha i pośrednio doprowadziło też do wczesnego rozwiązania. Nawet w takich chwilach Kardashian towarzyszyły kamery i widzowie stacji E! mogli "podziwiać", jak Kim zwija się z bólu i zarzeka się, że już nigdy więcej nie zajdzie w ciąże.

Zobaczcie ciężkie chwile Kim Kardashian na zdjęciach. Czy jest jeszcze jakaś sfera, której gwiazda nie sprzeda mediom?

