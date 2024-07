Kiedy nowa książka Anny Lewandowskiej?

Anna Lewandowska kończy pracę nad nową książką! Znana trenerka zdradziła na swoim Instagramie, że właśnie zakończyła sesję zdjęciową do nowej publikacji. Fotografie powstawały w pięknych, tropikalnych plenerach, więc z pewnością będą powalające! Żona Roberta Lewandowskiego uchyliła rąbka tajemnicy w sieci. Mamy te zdjęcia!

Już od kilku dni na socialowych profilach trenerki pojawiały się zdjęcia z tropików, lecz Lewandowska nie zdradzała, o co chodzi. Kolejne wakacje, sesja reklamowa dla znanej marki, a może coś jeszcze innego? Okazuje się, że Ania właśnie w tej pięknej scenerii kończy pracę nad nową książką! Fanki Anny Lewandowskiej już nie mogą się doczekać kolejnej publikacji swojej idolki! Trenerka zdradziła, że książka pojawi się w księgarniach już za kilka tygodni. Będzie to jeden z licznych projektów, które gwiazda fitnessu zaplanowała na ten rok.

Coraz bliżej do zakończenia mojego nowego projektu. Zgadnijcie co dla Was szykuje? - napisała Anna Lewandowska w jednym z postów na Instagramie.