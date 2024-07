Anna Lewandowska pojechała w ciepłe kraje na zdjęcia do sesji najprawdopodobniej pewnej marki, której będzie ambasadorką. Ale na wyjeździe zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Kiedy trzeba pomóc, Lewandowska zawsze zakasuje rękawy i bierze się do roboty. Na drodze zepsuło się auto i nie chce zapalić? Nie ma problemu - Ania Lewandowska z ekipą będzie je pchać aż zapali! Nie wierzysz, zobacz jak to wyglądało.

Taka sytuacja nas dzisiaj spotkała - trzeba pomagać w każdym momencie - napisała Lewandowska na Instagramie.

Reakcje fanów? Oczywiście pozytywne, ale nie zabrakło krytyki pod adresem panów, którzy stoją obok i... nic nie robią.

- A mężczyźni stoją obok i patrzą jak radzą sobie kobiety... No tak. Trzeba się umieć urządzić - Aż wstyd że kobiety pchają a mężczyźni stoją i się patrzą zamiast pomóc - Widać kto ma powera - Widać ćwiczenia się na coś przydały - można przeczytać komentarze pod zdjęciem.

Ania Lewandowska na wyjeździe jest już dwa dni i zdążyła się pochwalić zmianą koloru włosów na ciemniejsze i sportowym seksownym dekoltem. Ciekawe czy tym razem zobaczymy Anię w kolekcji kostiumów kąpielowych?

Anna Lewandowska ma idealną sylwetkę, codziennie ćwiczy i motywuje do tego innych. Nic dziwnego, że może czasem zaprezentować się jako modelka.

Anna Lewandowska w nowym ciemniejszym kolorze włosów.