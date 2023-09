Anna Lewandowska spędziła urodziny bez męża. Pokazała zdjęcia

Anna Lewandowska świętowała 26. urodziny w dzień meczu Polska : Gibraltar . Robert Lewandowski nie mógł więc poświęcić całego czasu ukochanej – nikt nie wybraża sobie meczu polskiej reprezentacji bez niego. Ale kiedy już strzelił dwa gole, mógł sie zająć urodzinami żony. I to jak! Na Stadionie Narodowym wręczył swojej ukochanej tort i złożył jej życzenia. Nie był to byle jaki tort! W koncu Anna Lewandowska to specjalistka od zdrowego żywienia i to ona też dba, by Robert się odpowiednio odżywiał. Piłkarz zaserwował więc dla ukochanej tort bez glutenu i bez laktozy, których trenerka nie je. Gwiazda była zachwycona przysmakiem i od razu pochwaliła się nim na portalach społecznościowych: Dziękuję!!! Niespodziankowy urodzinowy tort 🎂 nie dość, że na Stadionie Narodowym to bezglutenowy, bez laktozy! Mój mąż - NAJUKOCHAŃSZY! ❤️ Wcześniej Robert dodał na Facebooku zdjęcie z Anią i poświęcił jej romantyczny post: To zdjęcie oddaje więcej niż tysiąc słów. Pozostań sobą..Wszystkiego najlepszego Anna Lewandowska <3 Podczas meczu Robert zadedykował Lewandowskiej pierwszą bramkę . Trzeba przyznać, że to naprawdę niepowtarzalny prezent. Pamiętacie, co Anna Lewandowska przygotowała dla swojego męża z okazji urodzin? Też było bardzo zdrowe i dość nietypowe! Zobacz: Dziś Robert Lewandowski obchodzi urodziny! Ania przygotowała mu nietypowe śniadanie... Dziękuję!!! Niespodziankowy urodzinowy tort 🎂 nie dość, że na Stadionie Narodowym to bezglutenowy, bez laktozy! Mój mąż - NAJUKOCHAŃSZY! ❤️ Thank you!!! birthday cake surprise🎂 not only at the National Stadium but its gluten-free and lactose-free! My beloved husband! ❤️#urodzinowo #meczowo #kocham @_rl9 #AnnaLewandowska #RobertLewandowski Zdjęcie zamieszczone...