Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedno z bardziej znanych małżeństw w świecie show-biznesu i to już nie tylko w Polsce. Niemalże cały świat wie, kim jest ten uwielbiany piłkarz. Od paru miesięcy w sieci pojawiły się plotki o rzekomym kryzysie w związku Lewandowskich, jednak po zdjęciach na profilu trenerki potwierdziło się, że to wyłącznie plotki. Małżeństwo ma się dobrze i spędza wspólnie czas na wakacjach.

Anna Lewandowska pokazała odważne zdjęcia

Anna Lewandowska nawet w wakacje nie odpuszcza treningów, co zdecydowanie widać po jej figurze. Na profilu Lewej nie brakuje nagrań z ćwiczeniami, różnorodnych diet, czy motywacyjnych wpisów.

Nie ma to jak zacząć dzień dobrym treningiem! A jeszcze lepiej przy ulubionej muzyce! Dajcie znać czego słuchacie - napisała pod jednym z postów parę tygodni temu Anna Lewandowska.

Fani zawsze chętnie wchodzą w konwersacje ze swoją ulubioną trenerką. Pod zdjęciami i nagraniami nie brakuje komentarzy i odpowiedzi na pytania trenerki. Tym razem pomimo tego, że Ania postanowiła trochę odpocząć podczas wakacji, widać, że treningów nie opuściła, a wręcz przeciwnie. Anna i Robert Lewandowscy czas wakacji postanowili spędzać wspólnie na treningach.

Przesuń palcem, aby zobaczyć mojego partnera treningowego na wakacje - oznacz swojego! - napisała Lewa.

W komentarzach zrobiło się gorąco. Niemalże idealne figury małżeństwa ze zdjęć fani zaczęli ochoczo komentować. Zachwytom nie było końca:

Anno!!! Ty już przechodzisz samą siebie, a nawet przeskakujesz. Posągi greckich bogini, czują się zawstydzone.

Gorąco, gorąco, gorąco!

Wow forma po prostu wow.

Szczęka mi opadła.

Trzeba przyznać, że wyglądają obłędnie!