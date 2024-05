Niedawno Anna Lewandowska przyjechała do Polski. Trenerka osobista poprowadziła kilka zajęć i spotkała się z najbliższymi. Gwiazda jak zwykle aktywnie wykorzystuje ten czas. Niedługo do ojczyzny na chwilę wróci też Robert Lewandowski, który dopiero co skończył sezon w piłkarskiej lidze hiszpańskiej. Na początku czerwca kapitan polskiej reprezentacji zagra w Warszawie na PGE Narodowym w towarzyskim meczu z Ukrainą. Później piłkarz pojedzie z kadrą do Niemiec na Mistrzostwa Europy 2024. Możemy się spodziewać, że Anna Lewandowska będzie mu towarzyszyła.

Anna Lewandowska pokazała maleństwo. Ujawniła imię chłopca

W trakcie pobytu w Polsce Anna Lewandowska nieco zaskoczyła fanów pewnym zdjęciem. Trenerka personalna pokazała się z małym dzieckiem na rękach. Szybko wyjaśniła, że niedawno została ciocią i przedstawiła internautom nowego członka rodziny.

Znowu zostałam ciocią najcudowniejszego maluszka o imieniu Artur – napisała na Instagramie.

Anna Lewandowska instagram.com/annalewandowska

Wiemy już, że mały Artur to syn brata Anny Lewandowskiej, który po raz drugi został ojcem. W komentarzach pojawiło się mnóstwo wiadomości z gratulacjami zarówno dla świeżo upieczonej cioci, jak i rodziców chłopca. Warto przypomnieć, że gwiazda jest mocno związana ze swoim rodzeństwem.

Anna i Robert Lewandowscy instagram.com/annalewandowska

Słodziaczek.

Best ciocia ever!

Ojej, jakie maleństwo. Życzę zdrowia mamie i maleństwu, a tacie gratuluję. Oczywiście cioci Ani również składam gratulacje.

Urocze zdjęcie, ciociu Aniu. Gratulacje.

Mega słodko, gratulacje.

Gratulacje, bardzo pasuje pani taki maluszek.

Gratulacje, panu Robertowi pewnie się marzy taki mały Arturek do kompletu.

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się też o wielkiej radości w domu Anny i Roberta Lewandowskich. Warto przypomnieć, że maj to bardzo ważny miesiąc w tej rodzinie gwiazd.

Anna Lewandowska instagram.com/annalewandowska

Was też przez chwilę zaskoczyło zdjęcie Anny Lewandowskiej?

