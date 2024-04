Nie jest tajemnicą, że Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej zapracowanych par w polskim show-biznesie. Trenerka osobista z powodzeniem i w imponującym tempie rozwija swoje biznesy na hiszpańskim rynku po przeprowadzce. Piłkarz większość czasu spędza natomiast na treningach oraz meczach, a te często wiążą się z podróżowaniem nie tylko po Hiszpanii, ale i całej Europie. Nic dziwnego, że para nie ma zbyt wiele wolnych chwil dla siebie, ale gdy te już się pojawiają, gwiazdy spędzają je w rodzinnym gronie, dbając o to, by budować bliskie i zdrowe relacje z córkami. Ostatnio Lewandowska opublikowała zdjęcie z mężem i dziećmi w związku z wyjątkową okazją.

Anna Lewandowska pokazała rodzinny kadr. Poleca swoją książkę

We wtorek, 23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Anna Lewandowska w najnowszych wpisie przekazała, że czytanie było również celebrowane w Hiszpanii. W Barcelonie święto łączy się także z dniem zakochanych, dzięki czemu mieszkańcy mają pretekst, by kupić bliskim coś do czytania. Trenerka osobista pochwaliła się rodzinnym kadrem z książkami i ujawniła, że nie zapomniała o prezencie dla dzieci i męża. Zdradziła, że wybrała książkę, w której powstanie sama była zaangażowana.

Dziś w Barcelonie święto Sant Jordi. Popularne wydarzenie, które łączy Światowy Dzień Książki i święto zakochanych. Kobiety otrzymują róże, a Panowie książki. Miasto jest dzisiaj pełne straganów i ludzi, którzy poszukują prezentów dla swoich ukochanych. Ja podarowałam Robertowi książkę Jak działa sport – wydanie, w które była osobiście zaangażowana. Tematycznie na pewno spodoba się Robertowi i dziewczynkom

– napisała we wpisie.

W dalszej części przypomniała, jak ważna jest nie tylko popularyzacja czytania, ale również aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Dodała, że może być to świetna okazja do spędzania wspólnego czasu z dziećmi. Niestety sporo osób o tym zapomina.

Niestety podobnie jest z regularnym czytaniem dzieciom przez ojców. A przecież to świetna okazja do spędzania wspólnego czasu, ciekawych rozmów o opiniach dzieci i budowania więzi. W naszej rodzinie to stały punkt każdego wieczoru. Może to właśnie nasza książka zachęci was i zapoczątkuje wasz codzienny rytuał, który wasze dzieci polubią?

– dodała.

Rodzinna fotografia i pomysł na spędzanie wspólnego czasu z książką zachwyciły internautów. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy, w których internauci podziękowali za inspirację oraz polecaną książkę. Dzielą się też swoimi historiami. Na koniec Lewandowska dodała hasztag, w którym podkreśliła, że tata Klary i Laury również czyta. Wiadomości fanów mówią wszystko.

Świetny pomysł z tą książką o sporcie! Na pewno kupię. U nas każdy wieczór kończy się czytaniem– bez tego nie ma spania.

Zaraz zerknę na tę książkę.

Piękne święto! Warto czytać z dziećmi – nic tak nie rozwija wyobraźni.

Czytam od maleńkości, dziś 5-latek kocha książki i zawsze czyta albo tata, albo mama czyta.

Pamiętam, jak moja najstarsza córka nie była w stanie usnąć, dopóki nie przeczytałem jej czegoś do snu. Przy kolejnych dzieciach (mam w sumie ich 5) i trybie pracy nie zawsze udawało mi się im czytać. Dzięki za inspirację i przypomnienie o czytaniu dzieciom.

Czytamy codziennie, nie ma, że boli.

Ciekawa tradycja. Przyjemna i pożyteczna.

U nas tata czyta co wieczór, a tradycja jest super, warto naśladować.

Fajna rodzinka, która czyta książki.

Świetny pomysł z tą książką o sporcie dla dzieci.

Czytaliśmy naszemu dziecku razem książki. Rzeczywiście ta aktywność bardzo zbliża.

Sławni rodzice dziewczynek często podkreślają, że stawiają na jakościowe spędzanie czasu z córkami – nie wyłącznie przebywanie w swoim towarzystwie. Starają się wymyślać kreatywne i jednocześnie zbliżające ich zajęcia, choć nie mają zbyt wiele czasu. Ostatnio Anna Lewandowska przekazała radosną nowinę, w której ujawniła, że czeka ją egzotyczny wyjazd i nowy projekt.

Czytacie książki ze swoimi dziećmi?

