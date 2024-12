Anna Lewandowska i Robert Lewandowski 22 czerwca 2013 roku powiedzieli sobie sakramentalne "TAK". Para pobrała się i od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo, co potwierdzili w 2023 r., odnawiając przysięgę małżeńską w Toskanii. Ania i Robert doczekali się dwóch córeczek Laury i Klary, które są oczkiem w głowie rodziców.

Anna Lewandowska pokazała kadry, które wzruszyły fanów

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w social mediach. Na jej profilu możemy obserwować życie zawodowe trenerki oraz rodzinne kadry z mężem, córkami, a także przyjaciółmi. Tym razem nawet podczas świąt na profilu Lewandowskiej pojawiły się urocze zdjęcia. Jedną z pierwszych zamieszczonych fotografii było rodzinne zdjęcie przy choince.

Niech wszystko, co piękne, znaczące i przynosi radość, będzie Twoje w te Święta i przez cały nadchodzący rok! Wesołych Świąt - napisała pod fotografią z córeczkami i mężem Ania Lewandowska.

Dwa dni później, w drugi dzień świąt na profilu instagramowym Lewandowskiej pojawiła się seria sentymentalnych zdjęć. Siedem fotografii począwszy od końca, czyli 2024 roku, gdzie widać stojącą przodem do choinki Annę Lewandowską z dziećmi u boku, kończąc na zdjęciu z Klarą na rękach również przodem do choinki, kiedy to dziewczynka była jeszcze bardzo malutka. Seria zdjęć przypadła fanom do gustu. Obserwatorzy zauważyli, że fotografie te łączy jeden znaczący szczegół, a mianowicie to, że na każdym ze zdjęć trenerka ma na sobie podobny szlafrok, różniący się kolorami. Obserwatorki Ani nie ukrywały, że aby zobaczyć najnowsze zdjęcie, które jest tradycją specjalnie weszły na jej profili i oczywiście się nie zawiodły.

Nasza mała tradycja - napisała w poście Lewandowska.

Kadry Ani z córeczkami wzruszyły fanów. Pod postem pojawiło się wiele ciepłych słów w kierunku rodziny Lewandowskich. Nie zabrakło również komplementów dotyczących pięknych i gęstych włosów Lewandowskiej oraz idealnej figury mamy Klary i Laury.

Pamiętam, jak pierwsze zdjęcie z Klarą dodałaś przy choince. Piękna tradycja z córeczkami.

Wzruszający i nowy uchronny upływ czasu, a jednocześnie obraz pełen miłości.

Piękna tradycja, jak rodzina się powiększa i rośnie. Serce się raduje - pisali fani.

Jedna z czujnych fanek zauważyła, że czegoś jej brakuje w dodanym przez Lewą poście. Mianowicie chodziło jej o zdjęcie z 2023 roku. Trenerka nie wyjaśniła, dlaczego to jedno zdjęcie nie pojawiło się w najnowszym poście, jednak na InstaStories dodała również i tę fotografię. Niestety zdjęcie jest miniaturowe i trudno cokolwiek zobaczyć. Postanowiliśmy cofnąć się do roku 2023 i odszukać fotografię Ani z córeczkami. Udało się! Zobaczcie sami, jak wyglądały dziewczyny rok temu. Córeczki Lewandowskich rosną jak na drożdżach!