Anna Lewandowska nie ukrywa, że oprócz pasji do sportu od jakiegoś czasu interesuje się również modą. Od kilku lat żona Roberta Lewandowskiego regularnie pojawia się na Tygodniu Mody w Paryżu i również na co dzień przywiązuje ogromną wagę do swoich stylizacji. Teraz Anna Lewandowska pokazała kulisy sesji zdjęciowej i zaskoczyła w naprawdę bardzo krótkich szortach, które odsłaniały... pośladki. W komentarzach burza!

Reklama

Anna Lewandowska nigdy wcześniej nie pokazała tak odważnego zdjęcia!

Anna Lewandowska może pochwalić się perfekcyjną figurą, która jest efektem regularnych, codziennych ćwiczeń. Trenerka na co dzień stawia nie tylko na aktywność fizyczną, ale również zdrowe odżywianie i motywuje do takiego stylu życia swoje fanki. Od czasu do czasu żona Roberta Lewandowskiego robi sobie przerwę od sportu i eksperymentuje z modą. Tak było tym razem. Anna Lewandowska wzięła udział w sesji zdjęciowej, na której pozuje w futrze, kozakach i ultra krótkich szortach, odsłaniających naprawdę wiele... Pod zdjęciami szybko pojawiły się skrajne komentarze:

Przykre. Piękna kobieta nie potrzebuje takich stylizacji, naprawdę. Niesmacznie. Przykro

Hmmm. Lubię Cię Aniu i szanuję za to co osiągnęłaś i co robisz, ale czasami.... Rozumiem modę, ale że aż tak?

Nie pasuje do kontentu tej osoby .. to już idzie w złym kierunku .. - twierdzi część internautów

Fanki Anny Lewandowskiej stają jednak w jej obronie i piszą wprost, że trenerkę krytykują zazdrosne osoby, a zarówno spodenki, jak i figura gwiazdy prezentują się obłędnie.

Te komentarze o godności i klasie to tak na poważnie?

Zazdrosne komentarze za 3...2...1

Podoba mi się... te spodenki...

Reklama

Faktycznie Anna Lewandowska tym razem odsłoniła za dużo czy niektórzy internauci niepotrzebnie się czepiają?

Zobacz także

Instagram/Anna Lewandowska