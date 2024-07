Kayah była ofiarą przemocy domowej. Artystka udzieliła szczerego wywiadu, w którym wyznała, że jednym ze swoim poprzednich związków była bita. Tragiczne wydarzenia miały miejsce już dawno temu, lecz dopiero teraz gwiazda zdecydowała się na wyjawienie prawdy. W wywiadzie udzielonym Natalii Hołowni, na zadane wprost pytanie, czy była bita przez mężczyznę, odpowiedziała "tak". Swoje doświadczenia z tamtego, trudnego okresu w życiu, opisała w utworze "Twoja dłoń", którego słowa mówią o odczuciach ofiary przemocy fizycznej:

Czy to jest dłoń uwierzyć w to jest trudno tak, ta sama choć zostawiła dzisiaj nagle na policzku moim ślad.

Czy to jest dłoń łagodny ptak, a może to się nie zdarzyło wcale nam.

To twoja dłoń bliska choć obca wciąż. I czy to twoja dłoń dziś się z nią stało coś, bo nieomylna się pomyliła.

Kayah potwierdziła w wywiadzie, że słowa piosenki powstały na podstawie jej osobistych doświadczeń. Nie zdradziła jednak, kogo dotyczą.

Myślę, że jakbyś zapytała jakiejkolwiek kobiety, to w pewnym sensie każda, by odpowiedziała "tak". Ten świat jest bardzo pięknym światem, ale też potrafi być bardzo brutalny. Ludzie niedojrzali do partnerskich związków, do związków pełnych zaufania... Każdy z nas ma szansę spotkać kogoś, kto będzie rozumiał miłość jako posiadanie, jako dominację - powiedziała gwiazda.