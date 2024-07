Jeszcze kilka miesięcy temu George Michael walczył o życie w szpitalu. Po tym jak zachorował na zapalenie płuc muzyk w ciężkim stanie przebywał na oddziale intensywnej terapii, skąd dochodziły coraz gorsze informacje o jego stanie zdrowia. Na szczęście, po długim leczeniu gwiazdor mógł wrócić do domu. I chociaż w mediach pojawiła się wówczas informacja, że ze względu na podłączenie do respiratora George Michael najprawdopodobniej stracił głos, to wszystko wskazuje na to, że takie zagrożenie już minęło. Co więcej, artysta pochwalił się właśnie swoim najnowszym teledyskiem.

George Michael wrócił w wielkim stylu a klip "White Ligt" ma szansę stać się jednym z najlepszych w jego karierze. Okazuje się bowiem, że muzyk zaprosił do teledysku jedną z najlepszych, a z pewnością najsłynniejszych modelek świata, Kate Moss.

To nie pierwszy raz, kiedy artysta zdecydował się zaprosić do współpracy piękności z wybiegu. W latach 90- tych w teledysku "Freedom" pojawiły się takie modelki jak: Linda Evangelista czy Naomi Campbell.

Zobacz najnowsze teledysk Georga Michaela: