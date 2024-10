Podczas tegorocznej ceremonii WellChild Awards, Książę Harry, jak zawsze, chętnie rozmawiał o swojej rodzinie. Nie zabrakło poruszających momentów, kiedy mówił o swojej córce, Lilibet Dianie. Wzruszony książę wyznał, że bycie ojcem to dla niego najpiękniejsza przygoda, która zmieniła całe jego życie. "Lilibet jest dla mnie wszystkim" - stwierdził Harry, patrząc na obecne na sali dzieci, które są honorowymi uczestnikami tego wyjątkowego wydarzenia.

Harry podkreślił, jak ważne są dla niego chwile spędzane z córką. Jak sam przyznał, choć jego życie jest pełne obowiązków i wyzwań, momenty, które dzieli z Lilibet, są dla niego największą nagrodą.

To te małe chwile, jak kiedy rano przytula się do mnie, albo kiedy śmieje się, bawiąc się w ogrodzie – to są chwile, które skradły moje serce

- wyznał z uśmiechem.