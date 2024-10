Książę William ma wielkie serce i nie raz to udowodnił. Wielu Brytyjczyków twierdzi, że odziedziczył wiele cech po swojej mamie, księżnej Dianie. Jego kolejna inicjatywa jest tego dowodem. Następca tronu opublikował nagranie, które poruszyło wiele osób. Trzeba przyznać, że ma wielkie serce!

Reklama

Książę William przekazał ważną wiadomość

Brytyjska rodzina królewska ma za sobą trudny czas, a to wszystko przez chorobę Kate Middleton, która zaszyła się w cień, by móc w spokoju skupić się na swoim zdrowiu. Ostatnio księżna Kate zakończyła chemioterapię i zaczęła stopniowo wracać do swoich obowiązków. Warto jednak podkreślić, że ukochana księcia Williama nie wróciła jeszcze w pełni do zdrowia, ale wszystko wskazuje na to, że jest na dobrej drodze.

Brytyjczycy kochają rodzinę królewską, a w szczególności księcia William, który tak bardzo przypomina swoją mamę Dianę. Wielu twierdzi również, że odziedziczył po niej dobre serce i chęć pomagania ludziom, a jego kolejna akcja jest tego doskonałym przykładem. Książę Walii udostępnił nagranie na swoim Instagramie, na którym ogłosił, że zamierza zaangażować się w walkę z bezdomnością w Wielkiej Brytanii. Wszystko zostanie pokazane w nowym filmie dokumentalnym "Prince William: We Can End Homelessness", który będzie można zobaczyć na kanałach ITV i ITVX.

Myślę, że naprawdę ważne jest, abyśmy mogli spróbować zmienić i zająć się narracją wokół bezdomności. Widzimy to każdego dnia w naszym życiu. To jest coś, co chcę poruszyć — powiedział książę William.

W dokumencie zobaczymy m.in. spotkanie Williama z byłym bezdomnym strażakiem oraz działania w ramach programu Homewards, który wystartował w czerwcu 2023 roku. Książę William nie ukrywa, że inspiracją do działania były jego wizyty w schroniskach, które odbywał jako dziecko wraz z jego mamą.

W nowoczesnym i postępowym społeczeństwie każdy powinien mieć bezpieczny i pewny dom, być traktowany z godnością i otrzymywać wsparcie, którego potrzebuje — dodał.

Sam reżyser filmu dokumentalnego przyznał, że historie osób, które się w nim znalazły były poruszające.

Zobacz także

Usłyszeliśmy kilka niesamowicie poruszających historii od ludzi z całego kraju, którzy stanęli w obliczu bezdomności — zdradziła reżyser filmu, Leo Burley.

Toby Melville/Press Association/East News

Internauci są poruszeni nową inicjatywą księcia Williama i podkreślają, że przypomina on swoją mamę, księżną Dianę.

To wpływ jego mamy. Może nie była z nim długo, ale wpływ, jaki na niego wywarła, najwyraźniej nadal działa. Byłaby taka dumna, a z Catherine też – nie trzeba dodawać

Książę Walii jest królem, którego Wielka Brytania naprawdę potrzebuje. Jego czyste, dobre serce i błyskotliwy umysł sprawiają, że kochamy go coraz bardziej

On po prostu nie przypomina króla Karola, a jego maniery są po prostu takie jak Diany — piszą internauci.

Reklama

Zobacz także: Książę William zamieszany w aferę roku? Gruchnęło jak grom, wypłynęła ściśle strzeżona tajemnica