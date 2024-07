Katarzyna Glinka przeżywała ostatnio bardzo trudny czas, ponieważ podjęła decyzję o rozwodzie z mężem. Aktorka przyznała, że dużą rolę w przeciągu kilku tygodni odegrała Joanna Koroniewska, która służyła wsparciem. Zobacz: Koroniewska sama przeżywała kryzys w związku. W rozwodzie Glinki odegrała ważną rolę

Teraz, kiedy jest właściwie już po wszystkim, gwiazda zaczęła nowe życie bez męża. Małżonkowie sprzedali ich wspólny dom w Wilanowie i równo podzielili się pieniędzmi. Kasia próbuje się odnaleźć w roli samotnej matki. Glinka przyznała, że czasem zdarza się tak, że nie ma z kim zostawić chłopca, kiedy jedzie na plan serialu.

Bardzo często powtarzam sobie to hasło, że szczęśliwa mama to również szczęśliwe dziecko, więc staram się tak działać, by być spełnioną i w pracy, i w domu - wyznała w Show.