W rozmowie z naszą dziennikarką Klaudia El Dursi odniosła się do tematu powiększenia rodziny. Celebrytka jest już mamą dwójki chłopców, ale jakiś czas temu wyznała, że marzy o jeszcze jednym dziecku, co wywołało ogromny zachwyt wśród jej fanów. Teraz podzieliła się naprawdę wspaniałą wiadomością, to już jest pewne!

Zaskoczyło mnie wyznanie Klaudii El Dursi nt. trzeciego dziecka

W show-biznesie zaistniała za sprawą udziału w "Top Model" i szybko przykuła uwagę. Choć nie wygrała, zyskała rzeszę fanów, a także została zauważona i otrzymała propozycję prowadzącej "Hotelu Paradise". Program okazał się wielkim hitem, a Klaudia El Dursi dumnie realizuje kolejne sezony. Oprócz tego chętnie bryluje na imprezach branżowych, a także jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie przemyca drobne urywki ze swojego życia prywatnego.

Na niektórych ujęciach goszczą jej dwaj synowie oraz ukochany Jacek. Pierworodny celebrytki Dawid to owoc poprzedniego związku, natomiast 10-letni Jaś to pociecha, której doczekała się z obecnym partnerem. Latem tego roku Klaudia zdradziła w rozmowie z Faktem, że myśli o jeszcze jednym dziecku.

Dalej myślę o powiększeniu rodziny. Mam nadzieję, że to będzie ten rok

Jej kariera ostatnio nieco zwolniła, dlatego fani zaczęli dopytywać Klaudię o trzecie dziecko. Przy okazji ostatniej rozmowy naszej reporterce udało się również zapytać o to celebrytkę, a ta nie zostawiła wątpliwości, że temat powiększenia rodziny jest obecnie na tapecie w jej życiu!

To absolutnie jest ten czas!

Klaudia El Dursi zdradziła, kiedy trzecie dziecko może pojawić się na świecie! Obejrzyj wideo, żeby przekonać się, co nam powiedziała

